Pomysły na rozliczenia rządu PiS nie wszystkim wystarczają. "Dlaczego kilka milionów Polaków wciąż popiera partię antydemokratyczną i niszczącą praworządność" – pyta w serwisie X prof. Marcin Matczak i podsuwa sposób, jak rozwiązać zagadkę: należy do tego stworzyć specjalną komisję złożoną z psychologów i socjologów. Według prawnika główną rolę powinna w niej odgrywać Lewica, która „widzi dalej niż do rogatek Wilanowa”. Wbrew pozorom nie chodzi tu o znalezienie jakiegokolwiek zajęcia dla Lewicy, by zanadto nie wkładała nosa w rządzenie.

Wygląda na to, że liberałowie patrzą na wyborców PiS jak na ludzi chorych, a deklarowana wobec nich empatia sprowadza się do chęci zdiagnozowania ich i wyleczenia. „Narodowa Komisja ds. Zrozumienia PiS-owców” miałaby w tym pomóc.

