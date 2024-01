Sellin odwiedził areszt, w którym są Wąsik i Kamiński

Portal Wprost.pl informuje o wizycie posła PiS, Jarosława Sellina, w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. To tam przebywają skazani prawomocnym wyrokiem politycy PiS, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Próba spotkania się nie udała. Dostałem informację, że na tym etapie odwiedzin nie ma - cytuje polityka Wprost.pl.

Kamiński i Wąsik w pojedynczych celach. "Potem zapadnie decyzja…"

Sellin dodał, że poprzedniego dnia wieczorem nie wpuszczono jego oraz innych polityków PiS, gdyż takie wizyty mogą odbywać się w godzinach pracy. Dlatego polityk przed aresztem pojawił się w godzinach porannych. Nie było już problemów[z wejściem] - stwierdził.

Usłyszałem od dyrektora, że on rozumie te zastrzeżenia, śledzi debatę publiczną na ten temat, natomiast miał obowiązek zrealizować akt wykonawczy, który w tej sprawie otrzymał z sądu - przekazał redakcji Sellin.

Dowiedziałem się również, że do 14 dni panowie muszą przebywać w pojedynczych celach, tak zwanych przejściowych. Dyrektor poinformował mnie, że to nieduże cele, takie, jakie ma każdy. Potem zapadnie decyzja, do jakiego zakładu karnego trafią, o jakim charakterze - powiedział.