Morawiecki podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, że "po raz pierwszy od 35 lat, od upadku komuny i wielkiego zwycięstwa Polaków nad totalitaryzmem - mamy w Polsce więźniów politycznych". Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to ofiary politycznej zemsty nowego rządu Donalda Tuska - zaznaczył były premier.

Apel Morawieckiego

Zaapelował też "do demokratycznej wspólnoty świata Zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co dziś dzieje się w Polsce".

Do wpisu Morawiecki dołączył filmik, w którym mówi o sytuacji związanej z Wąsikiem i Kamińskim oraz apeluje do świata Zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co dzieje się w Polsce.

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika

We wtorek wieczorem policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.