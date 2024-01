Jestem zaskoczony, że policja w Polsce weszła do Pałacu Prezydenckiego, aby aresztować dwie osoby, w tym byłego ministra spraw wewnętrznych. To policzek dla prezydenta. Wydaje mi się to nie do pogodzenia z poszanowaniem praworządności - ocenił Lebreton, pytany o komentarz do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W jego ocenie premier Donald Tusk "dąży do eskalacji konfliktu z prezydentem Dudą i PiS".

"Tusk chce demonstrować lojalność wobec UE"

Bez wątpienia chce on zademonstrować swoją lojalność wobec UE, aby zaskarbić sobie łaski jej przywódców, a także przypodobać się swojemu elektoratowi. Likwidacja mediów publicznych, o której zdecydowano w grudniu, była częścią tej samej strategii - podkreślił eurodeputowany, który został wybrany do PE z ramienia partii Zjednoczenie Narodowe (Rassemblement National) Marine Le Pen.

Pytany, czy technika sprawowania władzy polegająca na zarządzaniu konfliktem nie jest coraz popularniejsza wśród polityków w całej Europie, odparł: Eskalacja konfliktów nigdy nie jest dobrą rzeczą w perspektywie średnioterminowej dla władzy. We Francji prezydent Macron zdołał przezwyciężyć kryzys żółtych kamizelek - bez wątpienia dzięki pandemii COVID-19, która położyła mu kres - ale stracił przy tym znaczną część swojej popularności. Wiarygodność, która mu pozostała, została podważona przez reformę emerytalną, którą narzucił w 2023 r. Francuzom, którzy jej nie chcieli. Skrajna brutalność Donalda Tuska powinna logicznie prowadzić do jeszcze szybszego spadku jego popularności.

Polityk ostrzega Tuska

Ostatnie wydarzenia są bardzo niepokojące dla reputacji gospodarczej Polski. Myślę, że mogą one zniechęcić inwestorów do przyjścia ze swoimi pieniędzmi nad Wisłę lub pozostania w Polsce, nawet jeśli przywódcy UE udają, że jest inaczej. Inwestorzy po prostu nie lubię braku przewidywalności prawnej. To oczywiste - podsumował Lebreton.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca 2023 roku Izba Karna SN, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Komenda Stołeczna Policji potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika, którzy przebywali w tym momencie w Pałacu Prezydenckim.