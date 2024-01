Prezydent stolicy zaznaczył, że pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego to miejsce pamięci o bohaterach walki o wolną, niepodległą Polskę. Miejsce przypominające nam o tym, że Polacy byli zdolni budować państwo i jego instytucje nawet w najtrudniejszych czasach i warunkach. Na wojenne tu i teraz, a także na przyszłość - ocenił.

Wyświetlanie na tym pomniku wizerunków prawomocnie skazanych przestępców, którzy swoją działalnością polityczną przyczyniali się przede wszystkim do niszczenia państwa prawa i podważania zaufania obywateli do państwowych instytucji, to zniewaga dla pamięci o prawdziwych bohaterach - podkreślił.

Swoje zdanie przedstawiły też: Wanda Traczyk-Stawska ps. Pączek, Anna Przedpełska-Trzeciakowska ps. Grodzka i Krystyna Zachwatowicz-Wajda ps. Czyżyk, powstańcy warszawscy. Ich stanowisko przekazał na platformie X poseł KO Michał Szczerba.

My, żyjący jeszcze żołnierze Armii Krajowej z największym oburzeniem i rozpaczą przyjęliśmy fakt wyświetlenia na pomniku AK przed Sejmem w Warszawie dużego obrazu z wizerunkami skazanych prawomocnie przestępców i zrównanie ich z naszą walką o Polskę - napisali powstańcy.

Szczerba złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

W niedzielę poseł Szczerba zapowiedział zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa znieważenia pomnika AK i Polskiego Państwa Podziemnego.

Jako warszawski poseł złożę (...) na ręce p.o. Prokuratora Krajowego pana Jacka Bilewicza zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa znieważenia pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego (art. 261 Kodeksu Karnego) i znajdującego się na nim znaku Polski Walczącej, który jest od 2014 roku pod ustawową ochroną - poinformował Szczerba na platformie X.

Szczerba dołączył do wpisu zdjęcie z niedawnej manifestacji, zorganizowanego przez PiS "Protestu Wolnych Polaków", na którym widać pomnik AK i Polskiego Państwa Podziemnego z wyświetlonymi na nim wizerunkami i napisem: "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem".

Decyzja sądu ws. Kamińskiego i Wąsika

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w sprawie tzw. afery gruntowej. We wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

W ubiegły czwartek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zdecydował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika oraz że wnioskuje do Prokuratora Generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił z więzienia obu polityków PiS na czas postępowania. Minister Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo w tej sprawie i wszczął postępowanie.