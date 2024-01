Zdjęcie wykonał fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej. Widać na nim postać w oknie zakładu karnego w mazowieckich Przytułach Starych.

Kamiński i Wąsik zatrzymani 9 stycznia

Maciej Wąsik oraz były poseł PiS, Mariusz Kamiński, zostali zatrzymani wieczorem 9 stycznia.

Do zatrzymania doszło na terenie Pałacu Prezydenckiego. W związku z tym wydarzeniem pojawiło się wiele kontrowersji, o których informowaliśmy na łamach naszego portalu.

Posłowie w Pałacu Prezydenckim pojawili się na zaproszenie Andrzeja Dudy i przebywali tam kilkanaście godzin, uczestnicząc m.in. w konferencji prasowej. Obecne w okolicy służby sprawdzały pojazdy ministrów wyjeżdżających z gmachu pałacu.

Protesty pod więzieniami

Kamiński i Wąsik zostali przewiezieni do komendy policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie. Finalnie trafili do różnych zakładów karnych. Macieja Wąsika przewieziono do zakładu karnego w Przytułach Starych (w okolicy Ostrołęki), a Mariusza Kamińskiego - do Radomia.

W niedzielę, przed obu więzieniami odbyły się protesty w obronie skazanych polityków. W gronie kilkudziesięciu osób obecnych przed więzieniem w Przytułach Starych pojawili się również politycy Prawa i Sprawiedliwości.