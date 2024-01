W czwartek wieczorem Kancelaria Prezydenta opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpis z grafiką wyświetlaną na gmachu Pałacu Prezydenckiego; widać na niej twarze polityków z napisem "solidarni" stylizowanym na logo NSZZ "Solidarność".

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński przebywają aktualnie w więzieniu.

Grafika podobna do tabliczek na marszu PiS

Zauważyć należy, że podobne grafiki pojawiały się wśród uczestników "Protestu Wolnych Polaków". Część osób, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka twierdzi, że tabliczki ze wspomnianą grafiką otrzymały od byłego wiceministra spraw wewnętrznych Błażeja Pobożego. W wydarzeniu wzięli udział czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości; na scenie przemawiał między innymi Jarosław Kaczyński.

Organizatorzy szacowali frekwencję na 200-300 tysięcy osób. Z kolei ratusz opierający się na danych z monitoringu przekazał, że mowa jest o 35 tysiącach osób, które przyjechały między innymi 400 autokarami.

Kamiński i Wąsik skazani. Prezydent chce ich ułaskawić

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to politycy PiS, skazani prawomocnie na dwa lata więzienia. Zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Trafili do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie, zaś w czwartek przewieziono ich do innych zakładów karnych.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków.