Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 68% odpowiedziało, że winny jest Donald Tusk i większość rządowa, 1% uważa zaś, że odpowiada za to Andrzej Duda, a 31% nie ma zdania.

Opinie wyborców KO

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 53% uważa, że za ten kryzys odpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński i Zjednoczona Prawica, a 41%, że winny jest Andrzej Duda. Wśród wyborców Lewicy 49% uważa, że winny jest Jarosław Kaczyński i Zjednoczona Prawica, a 51%, że prezydent. Wśród wyborców Konfederacji 56% za kryzys obwinia prezesa PiS wraz z jego obozem, 31% prezydenta Dudę, a 13% premiera Tuska i jego koalicję.

Z kolei 19,5% ankietowanych osób nie ma zdania w tej kwestii.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika związana jest z aferą gruntowa, która miała miejsce w 2007 roku. W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie skazał obu panów na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Jednakże, aż osiem lat trzeba było czekać na prawomocny wyrok w tej sprawie. W grudniu 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prawo łaski

Od samego początku sami zainteresowani, politycy PiS, a nawet Andrzej Duda oraz jego współpracownicy utrzymywali, że byli szefowie CBA zostali ułaskawieni przez prezydenta w 2015 roku i akt ten pozostaje w mocy. Ostatecznie w styczniu 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych. We wtorek 9 stycznia obaj trafili do aresztu.