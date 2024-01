Według sondażu IBRiS dla Onetu, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz trzeci z rzędu jest na czele rankingu zaufania. W styczniu cieszy się 54,4 proc zaufania, co stanowi wzrost o 8,8 punktu procentowego w porównaniu z grudniem 2023 roku. Marszałkowi Sejmu nie ufa 27,9 proc. (-3,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 17,2 proc. (-5,4 pkt) osób.

Nowy rekord

Portal podkreśla, że polityk osiągnął nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRIS dla Onetu. Przypomina, że poprzedni rekord został ustanowiony we wrześniu 2020 r. i wynosił 52,2 proc. – należał do Andrzeja Dudy, który rozpoczynał wtedy swoją drugą kadencję na stanowisku prezydenta.

Na drugim miejscu rankingu uplasował się Rafał Trzaskowski. Jak wynika z badania, zaufanie do prezydenta Warszawy deklaruje w tym miesiącu 47,4 proc. osób). Onet zaznacza, że to więcej o 4,1 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Politykowi nie ufa 37,6 proc. (+2,4 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 13,8 proc. (-6,5 pkt) badanych.

Władysław Kosiniak-Kamysz na trzecim miejscu

Na trzecim miejscu w znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej ufa 42,7 proc. badanych. To mniej o 1 punkt procentowy w porównaniu do badania zrealizowanego w grudniu. Negatywne zdanie o liderze PSL ma 31,1 proc. (+3,7 pkt), a neutralne 20,6 proc. (-2,7 pkt) osób.

"Tuż poza podium znalazł się Andrzej Duda. Prezydent RP w sondażu zaufania IBRIS zdobywa 41,3 proc. pozytywnych wskazań. To więcej o 2,6 punktu procentowego niż miesiąc wcześniej. Brak zaufania do polityka deklaruje 47,9 proc. (+8,4 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 10,3 proc. (-11,5 pkt) uczestników sondażu" - pisze Onet.

Donald Tusk utrzymuje piątą pozycję

Piątą pozycję w rankingu utrzymał premier Donald Tusk. Darzy go zaufaniem 38,9 proc. badanych. To więcej o 1,4 punktu procentowego w porównaniu do grudnia. Negatywne uczucia wzbudza u 47,9 proc. (+1 pkt), a neutralnie wypowiada się o nim 13,2 proc. (-1,4 pkt) ankietowanych.

Do czołówki powraca Mateusz Morawiecki. Według sondażu 38,4 proc. respondentów wykazało zaufanie do byłego szefa rządu, co stanowi wzrost o 8,3 punkty procentowe w porównaniu z grudniem. Niemniej jednak, 50,9 proc. respondentów wykazało negatywne nastawienie do polityka, co stanowi spadek o 2,1 punkty procentowe. Neutralnie podchodzi do niego 9,6 proc. respondentów, co stanowi spadek o 6,7 punkty procentowe.