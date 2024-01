"Zawsze po wyborach jest taki mechanizm, że partia wygrywająca ma pewną nadwyżkę poparcia, dlatego że ludzie lubią przyłączać się do wygranych, a ośrodek sejmowy i działania Szymona Hołowni, są wyraziste, więc może dlatego właśnie na nim skupiło się to zadowolenie i zaufanie pytanego w badaniu elektoratu" - tak najnowsze wyniki rankingu zaufania do polityków, komentuje w rozmowie z Dziennik.pl - politolog SWPS dr Mateusz Zaremba.