Choć przymusowe dokarmianie Mariusza Kamińskiego jeszcze się nie rozpoczęło, jak wskazał w rozmowie z dziennikarzem rmf24.pl mecenas Zuchmantowicz, sądowe postanowienie daje jedynie możliwość jego zastosowania.

Osadzony Kamiński nie zgadza się ze wspomnianym postanowieniem i nadal nie przyjmuje pokarmu. Podawane są mu jednak kroplówki z elektrolitami. W związku z tym, mecenas Michał Zuchmantowicz przygotowuje zażalenie na decyzję sądu w Radomiu. Trafi do Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Reklama

Od kilku dni obaj osadzeni politycy - zarówno Maciej Wąsik jak i Mariusz Kamiński - prowadzą strajk głodowy. Kamiński przebywa w zakładzie karnym w Radomiu, zaś Wąsik w Przytułach Starych.

Reklama

Politycy głodują od tygodnia

Prezydent Andrzej Duda przekazał w środę, że od małżonki Mariusza Kamińskiego otrzymał informację o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego.

Wystosował apel do Adama Bodnara - szefa Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego - by ten zgodził się na przerwanie kary Kamińskiego i Wąsika.

Arcybiskup Gądecki napisał list z prośbą do osadzonych

Dodajmy, że w sprawie polityków interweniował również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Wystosował list do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w którym zobowiązał się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u ministra sprawiedliwości. Zaapelował też do nich o zaprzestanie protestu głodowego.

Reklama

"Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał dzisiaj od małżonek przebywających w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u Ministra Sprawiedliwości" - napisano w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z tym - jak napisano - "przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara".

"Równocześnie, zapewniając obydwu panów o zrozumieniu przyczyny podjęcia przez nich tak dramatycznej formy protestu, zwrócił się do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach od momentu jego rozpoczęcia zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale także życiu" - czytamy.

Polityków zatrzymano w związku z aferą gruntową

Przypomnijmy, że 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tak zwaną aferą gruntową.

Obaj politycy zostali zatrzymani przed Pałacem Prezydenckim 9 stycznia.