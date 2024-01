Obrady Sejmu zaplanowano na godzinę 10:00. Przed posiedzeniem odbyła się konferencja Szymona Hołowni.

Marszałek Sejmu o planach na kolejne dni

- Dwa posiedzenia Sejmu, jedno dziś i jutro, kolejne w czwartek. Czwartek poświęcony prawie wyłącznie trzeciemu czytaniu, czyli głosowaniu ustawy budżetowej. Mam nadzieję, że uda nam się też wybrać członków też tej trzeciej planowanej komisji śledczej do spraw nielegalnego stosowania oprogramowania Pegasus - zapowiedział marszałek Sejmu.

- Dzisiaj to najdłuższy dzień spośród tych wszystkich trzech. Będziemy między innymi zajmować się ustawą budżetową, ustawą okołobudżetową, będzie też procedowana ustawa prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, zmiany w składach komisji sejmowych i wieczorem, mam nadzieję, uda nam się ustalić skład komisji do spraw Pegasusa- wymieniał.

- Jutro dzień, w którym będzie dużo działo się na sali politycznie. Tego dnia mamy pytania w sprawach bieżących, zostały już zgłoszone, jest ich 11. Będzie też informacja bieżąca. Na tym posiedzeniu przypada klubowi Prawa i Sprawiedliwości. Jest to prośba o informację w sprawach związanych ze zmianami w mediach, Prokuraturze Krajowej, ze statusem panów Kamińskiego i Wąsika, więc jutro ta informacja o godzinie 11:30 - powiedział Szymon Hołownia.

- Jutro także wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza,wniosek o odwołanie wicemarszałka Bosaka, wniosek w sprawie immunitetu pana posła Brauna - wymieniał marszałek Sejmu. - Dzień mocno polityczno-dyscyplinarny będzie miał miejsce - dodał.

Hołownia: Nie spodziewam się warcholstwa

Szymon Hołownia był pytany na konferencji prasowej czy jest przygotowany na ewentualne blokowanie obrad Sejmu, mównicy sejmowej przez posłów PiS.

- Nie jestem panem ani programatorem zachowań posłów, nie wiem co zrobią. Natomiast wiem, że jakieś ekscesy typu blokowanie mównicy, prowadzenie jakiejś fizycznej obstrukcji obrad parlamentu, to nie jest coś, co służy dzisiaj komukolwiek. Ludzie mają już dość wojen, awantur i chcieliby zobaczyć ludzi, którzy oczywiście różnią się między sobą, ale jednak zachowują jakąś formę kontaktowania się nawzajem, która nie jest formą znaną z czasów demokracji szlacheckiej, kiedy ktoś krzyczał liberum veto i zrywał Sejm, który miał załatwiać ważne sprawy dla RP - odpowiedział marszałek Sejmu.

- Nie spodziewam się warcholstwa dzisiaj na sali. Nie wydaje mi się żeby do tego doszło - podkreślił.

Hołownia zaznaczył, że Kancelaria Sejmu oraz Prezydium Sejmu są przygotowane na różne warianty. - Nie spodziewam się, że dzisiaj do czegoś takiego dojdzie, być może się rozczaruję i moja wiara w ludzi przejdzie płynnie w naiwność. Spodziewam się ostrej rozmowy, ostrych wystąpień, spodziewam się ostrego Sejmu, natomiast nie spodziewam się warcholstwa. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję - powiedział marszałek Sejmu.

Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu ustawy budżetowej. Będzie też o Pegasusie

Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, izba w tym tygodniu zbierze się na dwóch posiedzeniach - jednym we wtorek i środę oraz kolejnym w czwartek.

We wtorek - według wstępnego harmonogramu obrad - odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej oraz drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 roku, czyli ustawy okołobudżetowej.

Posłowie wieczorem mają przeprowadzić drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw Pegasusa. 21 listopada ubiegłego roku posłowie klubu KO złożyli projekt uchwały w sprawie powołania "Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku".