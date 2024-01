Sejm zajmie się dziś uchwałą w sprawie powołania komisji śledczej ds. badania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus. To drugi po komisji do spraw wyborów kopertowych śledczy organ w nowej kadencji. Jednym z jej głównych bohaterów może zostać Mariusz Kamiński, o którego status toczy się bój między rządem i prezydentem.

Pegasus to oprogramowanie stworzone przez izraelską firmę NSO Group Technologies. Był cennym narzędziem dla służb specjalnych. Na smartfonie podejrzanego można zainstalować go zdalnie, jego działanie było w zasadzie niewidoczne i umożliwiało dostęp do wszystkich danych, włącznie z wiadomościami w szyfrowanych komunikatorach.

