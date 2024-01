58 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że 65-latkowie i starsi powinni mieć wszystkie leki darmowe.

Marzena Okła-Drewnowicz tłumaczy, że w tej chwili darmowe leki to te starszej generacji, które są mniej skuteczne. - Wierzę i tak jest, że nowa minister zdrowia dokona rewizji i na pewno jakieś propozycje z jej strony będą – dodaje Gość Radia ZET.

Bon senioralny nawet do 2 tys. złotych

Dopytywana przez prowadzącego o bon dla seniorów, minister ds. polityki senioralnej zapowiada, że uchwalenie ustawy to „kwestia miesięcy”. - Projekt będzie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni – zapewnia polityk PO. Okła-Drewnowicz zapowiada również, że dla tych, którzy potrzebują największej liczby godzin opieki, będą mogły liczyć nawet na 2 tys. złotych. - Chodzi o to, by w pierwszej kolejności bon skierować do tych seniorów, których bliscy zobowiązani do alimentacji pracują, by samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych – tłumaczy Gość Radia ZET.

Zdaniem minister należy wreszcie wprowadzić rozwiązania systemowe, ponieważ "nie sztuką jest wydrukować pieniądze, dokonać transferów finansowych". - Oczywiście w dobie inflacji 13-tki i 14-tki były bardzo ważne, bo w jakiś sposób rekompensowały galopującą inflację i drożyznę. Ale odpowiedzmy sobie: czy za "trzynastkę" i "czternastkę" osoba potrzebująca jest w stanie zapewnić sobie opiekę? Nie – komentuje Marzena Okła-Drewnowicz z PO. Zdaniem minister musi powstać "segment usług opiekuńczych", ponieważ teraz "coraz więcej jest szarej strefy, bo ludzie na własną rękę szukają opiekunek".

Emerytura do 5 tys. bez podatku?

Pytana o emeryturę do 5 tys. złotych brutto bez podatku, którą Platforma zapowiadała w kampanii wyborczej, minister ds. polityki senioralnej zapewnia, że rząd pracuje nad każdą z obietnic i dodaje: - Jeszcze 100 dni się nie zakończyło. Bon senioralny też jeszcze nie jest gotowy, a będzie – mówi Marzena Okła-Drewnowicz.

Lepsza opieka geriatryczna

Lepsza opieka geriatryczna, mniejsze kolejki dla seniorów do przychodni i szpitali, zapowiadane w kampanii? Marzena Okła-Drewnowicz odpowiada, że spotkała się już z minister zdrowia w tej sprawie. - Dziś wystąpię z wnioskiem o powołanie zespołu międzyresortowego, żeby byli tam przedstawiciele resortów zdrowia, pracy, rodziny, polityki społecznej i ekspertów, byśmy mogli przejrzeć całą opiekę długoterminową i tam, gdzie są luki, byśmy byli gotowi z rozwiązaniami – mówi minister Marzena Okła-Drewnowicz. Pytana o Adriana Zandberga, który w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej stwierdził, że za te pieniądze w budżecie nie da się skrócić kolejek do lekarzy, polityk PO zapewnia, że w tym budżecie jest rekordowa kwota jeśli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. - Pieniądze to jedno, ale organizacja systemu ochrony zdrowia to drugie. To musi iść w parze – komentuje minister.