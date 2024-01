W komunikacie dodano, że 31 stycznia 2024 roku będzie ostatnim dniem sprawowania jego dotychczasowej funkcji.

Profesor był sędzią Trybunału Sprawiedliwości od 7 października 2009 roku.

Choć jego kadencja zakończyła się w 2021 roku, sędzia na swoim stanowisku pozostawał do chwili obecnej ze względu na to, że nie został dotychczas wybrany nowy polski sędzia TSUE.

Sędzia pozostaje na stanowisku dopóki nie zostanie wybrany jego następca

Kadencja sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) trwa zwykle sześć lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia. Mimo to, sędzia pozostaje na stanowisku do momentu wyboru jego następcy. Profesor Safjan, którego kadencja zakończyła się w październiku 2021 roku, kontynuował swoje obowiązki po tym terminie. Rząd przeprowadził konkurs na to stanowisko, w którym zwyciężył profesor Rafał Wojciechowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednak z nieznanych przyczyn, nie objął on ostatecznie funkcji.

W roku 2023 odbył się kolejny konkurs, wygrany przez doktor habilitowaną Dobrochnę Bach-Golecką, współpracownicę Ordo Iuris. Nowy rząd kierowany przez Donalda Tuska zdecydował się jednak wycofać jej nominację, argumentując, że proces wyboru nie spełniał odpowiednich standardów.

W rezultacie, profesor Safjan nadal pełnił swoją rolę przez ponad dwa lata po zakończeniu jego oficjalnej kadencji.