Większość sejmowa wciąż nie wychodzi z uchwałami stwierdzającymi wadliwe obsadzenie miejsc w Trybunale Konstytucyjnym przez trzech tzw. sędziów dublerów. – Sprawy uchwał są wciąż aktualne, ale one prowadzą jedynie do stwierdzenia stanu faktycznego, a nie do odwoływania sędziów – podkreśla przedstawiciel koalicji.

Dlatego, jak słyszymy, w zaciszu rządowych gabinetów równolegle trwają wstępne prace nad ustawą dotyczącą trybunału, która miałaby korygować przepisy konstytucji. – Mówimy o kompleksowym załatwieniu sprawy. Jeśli dziś stwierdzamy, że prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego nie ma, to rozwiązanie tego problemu musi sięgnąć ustawy zasadniczej – twierdzi nasz rozmówca z rządu.

