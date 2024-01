Hołownia: Straż Marszałkowska wie

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP; konstytucja mówi, że jest wyrok, nie ma mandatu. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu i zakładam, że tam się nie znajdą - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Reklama

Marszałek podczas konferencji prasowej odniósł się do kwestii ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz do ich ewentualnego powrotu do Sejmu jako posłów.

Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP. Wynika to nie z postanowienia marszałka, nie z decyzji tej czy innej Izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ub.r. Stoję na stanowisku - mam nadzieję, że nie tylko ja - że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa - oświadczył Hołownia.

Reklama

Jak dodał, "to prawo jasno stwierdza, o tym mówi art. 99 konstytucji: jest wyrok, nie ma mandatu". I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy toczyć i nie przewidujemy. To jest kwestia elementarnej równości wszystkich wobec prawa - oświadczył marszałek Sejmu.

Hołownia o Wąsiku i Kamińskim: Mogą wyrobić sobie legitymację

To zrozumiałe, że Straż Marszałkowska wie, że (Kamiński i Wąsik) nie powinni znajdować się na sali obrad, i zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają jako byli posłowie prawo - zachęcam, by z niego skorzystali - do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania Biura Przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu - wskazał Hołownia.

Jak mówił, odnotował "z przykrością" zapowiedzi medialne, że "będzie próba sił, że ktoś będzie próbował wprowadzać byłych posłów +na masę+, że będą otoczeni jakąś grupę, że będzie jakaś próba szturmu drzwi, sali". Wskazał, że "aby ostudzić emocje" zamierza zarekomendować prezydium Sejmu, by na najbliższe posiedzenie Sejmu - w czwartek i piątek - nie wydawać Kamińskiemu i Wąsikowi przepustek jednodniowych do Sejmu.