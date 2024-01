Rada Ministrów przyjęła w środę projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, który przewiduje, że dla osób, które ukończyły 15 lat, bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu).

Pigułka "dzień po" bez recepty

Od lipca 2017 roku antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. pigułki "dzień po", są dostępne tylko na receptę.

Szefowa MZ Izabela Leszczyna pytana w środę wieczorem w TVN24, kiedy pigułka "dzień po" będzie dostępna bez recepty, odparła, że "myśli, że bardzo szybko".

Jestem przekonana, że Sejm tę ustawę przyjmie. Mam też nadzieję, że pan prezydent podpisze – dodała.

Pigułka "dzień po". Kiedy się ją stosuje?

Zaznaczyła, że "antykoncepcja awaryjna nie jest w żaden sposób pigułką wczesnoporonną". Działanie substancji aktywnej polega na tym, że ona nie dopuszcza do zapłodnienia. Nie powstaje zarodek. Nawet osoby ortodoksyjnie religijne, dla których kwestie etyczne są ważne, nie powinny mieć zastrzeżeń – powiedziała minister Leszczyna.

Antykoncepcję awaryjną, tzw. pigułkę "dzień po", stosuje się w przypadkach nagłych, gdy doszło do stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła. Tzw. pigułki "dzień po" nie są przeznaczone do stosowania jako stała metoda antykoncepcji.

Wytyczne dotyczące terminacji ciąży

Minister zdrowia zapowiedziała też, że 31 stycznia przedstawi wytyczne dotyczące terminacji ciąży.

31 stycznia, czyli w przyszłym tygodniu, ogłaszam te wytyczne. Jestem po rozmowach zarówno z konsultantem krajowym do spraw ginekologii, jak i perinatologii. (…) Te wytyczne mam dostać 26 stycznia – powiedziała.

Przekazała, że część z nich będzie chciała zapisać w formie rozporządzenia.

To, co jest dla mnie ważne w tych wytycznych, to, że nie istnieje klauzula sumienia dla podmiotu leczniczego, czyli dla szpitala i to, że żaden lekarz nie może zasłonić się klauzulą sumienia, jeśli życie lub zdrowie pacjentki, w tym wypadku kobiety w ciąży, jest zagrożone. To są rzeczy fundamentalne i od tego nie odstąpimy – zaznaczyła Leszczyna.

Minister zaznaczyła, że rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno kobietom, jak i lekarzom, "którzy nie mogą się bać prokuratury, nie mogą się bać ratować życia ludzkiego".

Wytyczne dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży – jak wcześniej zapowiadało MZ – mają obejmować m.in. sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży.

W świetle obecnych przepisów aborcja legalna jest w dwóch przypadkach - ciąży będącej następstwem gwałtu oraz w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Trzecia przesłanka legalności aborcji - gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu - została uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2022 r.