Zapytany w Radiu ZET o dostępność marihuany, członek zespołu parlamentarnego przyznaje, że obecnie niewiele się dzieje w tej kwestii. Jednakże dodaje, że "kto chce w chwili obecnej sięgać, to sięga"..

To używka jest tańsza niż alkohol w chwili obecnej. Moja starsza córka za tydzień będzie bawiła się na studniówce, a druga jest w III klasie liceum. Obie uczęszczają do liceum Batorego, które ukończył Mata, więc mam pojęcie, jak dostępne są używki – mówił Przemysław Wipler. Poseł uważa, że generalnie używki psychoaktywne są niebezpieczne i nie ma zaufania do tego rodzaju rozrywek, ale podkreśla, że Konfederacja jest za wolnością w tej sprawie. - Krzywdzenie człowieka prawnie, bo popełnił błąd, łamanie ludziom życia, bo posiadali używki… - komentował.

Reklama

Wipler: Jestem team Mentzen

Sławomir Mentzen będzie startował w prawyborach w Konfederacji. Mamy pewnie 3 pretendentów w Konfederacji, jeśli chodzi o wybór naszego kandydata na prezydenta – zapowiedział polityk Konfederacji w Radiu ZET.

Reklama

Będę go wspierał rękami i nogami, by był naszym kandydatem w wyborach prezydenckich. To facet, który będzie liderem prawicy XXI wieku. Bardzo kibicuję Bosakowi, ale jeśli dochodzimy do konkurencji Bosak-Mentzen, to ja jestem team Mentzen – komentował Wipler.