Przemysław Wipler został zapytany w Radiu ZET, czy Nowa Nadzieja, Konfederacja zagłosują za rządem Donalda Tuska.Zagłosujemy przeciw temu rządowi. Ponieważ jest to rząd centro-lewicowy. A zresztą posłuchamy jakie są zapowiedzi, jaki jest plan, jakie jest expose - odpowiedział polityk.

Pamiętam piękne, pierwsze expose Tuska, w którym złożył 195 różnych obietnic. Rozpisanie tych wszystkich obietnic i ich weryfikacja zajęło nam dużo czasu i zrobiliśmy kiedyś raport weryfikujący. Można powiedzieć ludzie się zmieniają, ale rzadko na lepsze. Przepraszam, że jestem sceptyczny, ale naszą rolą jest sprawdzać. Żadnych powodów nie mamy, by dawać kredyt zaufania in blanco Tuskowi – powiedział Wipler w Radiu ZET.

Jak konfederacja oceni rząd Morawieckiego?

Czy dwutygodniowy rząd Morawickiego również spotka się z krytyką? Będziemy mieli okazję, aby Sławomir Mentzen powiedział, w jaki sposób my podsumowujemy te 8 lat rządów, które oni sami nazywali kiedyś "dobrą zmianą". Czy to była dobra zmiana, czy nie dobra, o tym będziemy mówili w poniedziałek i to jest dobry czas, żeby odciąć podsumowani ostatnich 8 lat, kiedy ludzie nazywający się Zjednoczoną Prawicą takie, a nie inne podejmowali decyzje. Decyzje, dzięki którym teraz można było w Warszawie, mniej zamożnych Warszawiaków wykluczyć komunikacyjnie w perspektywie 4-5 lat, uchwalając strefę czystego transportu - mówił Wipler.

Co z sejmową zamrażarką?

Podczas rozmowy w Radiu ZET, padło pytanie o sejmową zamrażarkę, która miała zniknąć. Złożyliśmy poprawkę, żeby każdy projekt, który trafi do sejmu, był przedmiotem pierwszego czytania w czasie pół roku, kiedy trafił do laski marszałkowskiej. To nie jest ambitny termin. Złożyliśmy taką poprawkę, żeby pomóc panu marszałkowi Hołowni, bo to była jego zapowiedź z otwarcia. My staramy się mówić sprawdzam i Hołownia bez mrugnięcia zagłosował przeciw temu projektowi. To mnie boli, ponieważ mieliśmy nadzieję, że będzie trochę inaczej. Projekty Konfederacji były pierwszymi zgłoszonymi w tym sejmie, a są poddawane pracy w sejmie projekty po nas zgłoszone. To pokazuje, że jest gadu - gadu, a jest wszystko po staremu, mowa – trawa - stwierdził.

Nieoficjalna lista nowego rządu Donalda Tuska

