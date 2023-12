"Mamy zagwarantowane środki na podwyżki dla nauczycielek, nauczycieli" - potwierdził szef Platformy Obywatelskiej i kandydat na premiera koalicyjnego rządu Donald Tusk. Polityk odniósł się też do przyszłości świadczenia 800 plus. Przyszły premier potwierdził, że kandydatem na ministra finansów jest Andrzej Domański.

Pierwsze ruchy rządu Tuska. 800 plus i podwyżki dla nauczycieli

Nowy rok rozpocznie się od wypłaty świadczenia 800+ oraz zapowiadanych 30-proc. podwyżek dla nauczycieli, w tym przedszkolnych i akademickich, nawet jeżeli sama ustawa w ich sprawie zostanie przyjęta przez Sejm w późniejszym terminie, zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej i kandydat na premiera Donald Tusk.

Przyszły pan minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów: nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ […]. To, do czego się władza zobowiązała, to, na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem. […] Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu - powiedział Tusk po spotkaniu z kandydatami na ministrów.

Wpierw expose Morawieckiego, potem Sejm wskaże Tuska

W poniedziałek expose ma wygłosić premier Mateusz Morawiecki. W przypadku, gdy nie uzyska poparcia sejmowej większości, we wtorek Sejm ma wskazać Donalda Tuska na premiera.

Chcę też jeszcze raz podkreślić: mamy zagwarantowane środki na podwyżki dla nauczycielek, nauczycieli. Te obiecane 30 proc. gwarantuję. Będą wypłacane, nawet jeżeli decyzje formalne zapadną [...] w lutym, w marcu. [...] Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później - powiedział Tusk.

Dodał, że dotyczy to także nauczycieli przedszkolnych.

Minister finansów także gwarantuje środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich, to jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł - podkreślił.

Tusk potwierdził, że ministrem finansów w jego rządzie ma być Andrzej Domański.