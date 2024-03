W trakcie wymiany zdań, tematem była kwestia wniosku dotyczącego porządku obrad. Marek Suski wyraził swoje niezadowolenie, argumentując, że nie można zmieniać porządku obrad w takim trybie. W odpowiedzi przewodniczący spokojnym tonem podziękował Suskiemu za wypowiedź, co sprowokowało dalszą część wypowiedzi posła PiS.

Suski nie wytrzymał

To jest farsa! Proszę odłożyć ten wniosek. Jeżeli pan to przeprowadzi, macie większość, wygracie, my wyjdziemy z sali. To jest chamstwo po prostu! Niech pan nie dziękuję i nie udaje tutaj kulturalnego człowieka - mówił Marek Suski do Bogdana Zdrojewskiego. To my bardzo dziękujemy za takie prowadzenie komisji. Bawcie się sami. Koalicja ośmiu gwiazdek w natarciu - dodał Suski.

Ostatecznie posłowie PiS zdecydowali się opuścić salę.