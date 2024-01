We wtorek 30 stycznia odbyło się posiedzenie rady programowej Polskiego Radia. Na radzie programowej była awantura. Zaczęło się od zatwierdzenia protokołów, potem informacja o Radiu Kierowców. Na końcu wolne wnioski w różnych sprawach - powiedział Jan Ordyński.

Marek Suski chciał zakończyć spotkanie, ale wtedy pojawili się Paweł Majcher, redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia oraz Juliusz Kaszyński, doradca zarządu.

Poseł PiS wyraził swoją dezaprobatę wobec nowych władz Polskiego Radia, nazywając ich "nieproszonymi gośćmi" i "samozwańcami".

Suski wyszedł z sali

Suski włożył kapelusz i wyszedł z posiedzenia wraz z Elżbietą Królikowską-Avis oraz Jędrzejem Lipskim - powiedział Ordyński.

Po wyjściu trzech członków w sali zostali Jan Ordyński, Paweł Majcher i Juliusz Kaszyński. Pozostali członkowie rady łączyli się zdalnie. Wraz z Barbarą Zdrojewską, Andrzejem Różańskim i Piotrem Apelem będziemy domagać się błyskawicznego zwołania kolejnego posiedzenia, by omówić sytuację, jaka zaistniała. To jest paranoja. Panowie Majcher i Kaszyński przyszli, żeby poinformować, co zamierzają, a usłyszeli, że nikt ich nie zapraszał. Nie muszą być zapraszani, mają prawo przyjść na posiedzenie Rady - skomentował Ordyński.

7 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia w likwidacji

MKiDN poinformowało we wtorek, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, powołał likwidatorów dla siedmiu spółek w stanie likwidacji. "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa posiadającego 100 proc. akcji, kontynuując proces likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, powołał likwidatorów dla siedmiu następujących spółek w stanie likwidacji" - poinformował resort kultury.

Jak wyjaśniono, są to: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" - S.A. w likwidacji – p. Marcin Tomkiel; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. w likwidacji – p. Eryk Hełminiak; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A. w likwidacji – p. Krzysztof Lodziński; Polskie Radio ­- Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" ­ S.A. w likwidacji – p. Paweł Zbigniew Gągorowski; Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. w likwidacji – p. Zdzisław Piotr Derebecki; Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu "Radio Wrocław" S.A. w likwidacji – p. Tomasz Duda, oraz Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - S.A. w likwidacji – p. Michał Iwanowski.