"Wyjaśniam, że jedynie prawomocny (czyli ostateczny, po wyczerpaniu wszystkich instancji) wyrok sądu gospodarczego unieważniający uchwałę WZA z 27 grudnia 2023 r. mógłby skutecznie zakwestionować legalność rozpoczętego procesu likwidacji Polskiego Radia S.A. w likwidacji oraz powołania likwidatora, który nadal w świetle prawa pełnią swoją funkcję. To samo odnosi się analogicznie do skuteczności powołania przez WZA nowej Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. w likwidacji (w składzie: Olga Sztejnert-Roszak, Tomasz Kapliński i Jakub Bartosiak)" - czytamy w oświadczeniu resortu.

Ministerstwo Kultury: Wobec obstrukcji Prezydenta RP

"Jako reprezentant właściciela spółek mających realizować misję mediów publicznych MKiDN dokłada wszelkich możliwych starań, aby przywrócić Polkom i Polakom pluralistyczne, rzetelne radio publiczne na najwyższym poziomie. Wobec obstrukcji Prezydenta RP dotyczącej okołobudżetowych środków na finansowanie Spółki w najbliższym roku WZA było zmuszone postawić Spółkę w stan likwidacji, jednak obecne władze Spółki czynią wszystko, aby racjonalizując wydatki zapewnić płynną gospodarkę ekonomiczną, produkcję programów i funkcjonowanie Spółki. Jednocześnie przeprowadzane będą liczne analizy i audyty, które mają zbadać wszelkie ewentualne nadużycia finansowe w latach 2016-2023" - informuje ministerstwo.

"Obecni likwidatorzy są legalni"

11 sądów wpisało likwidację państwowych spółek medialnych a jeden sąd w Warszawie odmówił. Czy dlatego, że na czele tego sądu jest ktoś mianowany przez sędziego Plebiaka od Ziobry? Tego nie wiem, ale wiem, że świetle prawa obecni likwidatorzy są legalni - napisał na sowim profilu na X minister kultury.

Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia S.A. do KRS - poinformował na portalu X Krzysztof Szczucki.

Apel do Sienkiewicza

Poseł skierował do Bartłomieja Sienkiewicza apel. Niech Pańscy ludzie jak najszybciej opuszczą spółki medialne! - napisał.

Spór o media publiczne

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji spółek mediów publicznych: TVP, Polskiego Radia i PAP i powołaniu do zarządzania nimi likwidatorów 28 grudnia. Tego samego dnia do sądów rejestrowych trafiły wnioski o wpisanie tych zmian do KRS.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - komentował Bartłomiej Sienkiewicz.