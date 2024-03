Rozumiem, że to też prezent marszałka Hołowni dla Donalda Tuska w zamian za to, co mu Donald Tusk robił w ostatnich tygodniach - mówi Gość Radia ZET Przemysław Wipler, o ustawie dot. kwoty wolnej do 60 tys., złożonej przez Konfederację. Projekt został wyjęty z zamrażarki i Sejm zajmie się nim jutro. - Chciałbym podziękować panu marszałkowi - lepiej późno, niż później - że jutro będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie - dodaje w poseł Konfederacji.

Reklama

Co zrobił Tusk Hołowni?

A co takiego premier zrobił marszałkowi Sejmu? – Kiedy Donald Tusk wyjechał, bardzo radykalnie zaatakowały Hołownię działaczki Lewicy i KO w kwestii aborcji, pałowano i gazowano rolników przed Sejmem – wylicza Gość Radia ZET. Jego zdaniem miały miejsce działania, które uderzały w wizerunek Szymona Hołowni jako kontrkandydata Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Tusk za tym stoi? - Nieznani sprawcy – ironizuje polityk i dodaje, że wytrawni politycy używają różnych narzędzi, a najgorszy konkurent to ten z własnego obozu. Tusk nie będzie zabiegał nigdy o głosy twardego elektoratu PiS, ale elektorat Trzeciej Drogi i Lewicy to te 2 grupy, w których chce budować swoją formację – ocenia poseł Konfederacji.

Reklama

"Rząd mniejszościowy to jakiś oddech"

Reklama

My nie wejdziemy do koalicji rządzącej, ale gdyby miał być rząd mniejszościowy Hołowni i Trzeciej Drogi bez Donalda Tuska, jeśli nie będą atakowani radykalnie lewicowym postulatami… - przyznaje Przemysław Wipler. Jego zdaniem politycy Trzeciej Drogi to rozsądni ludzie. Dla nas rząd mniejszościowy to jest jakiś oddech. W pewnym momencie politycy chcący radykalnie lewicowego kursu, że jak będą za mocno cisnąć, to mogą coś takiego dostać – mówi Gość Radia ZET.

"Pogłębianie chaosu i kryzysu"

Jeśli pójdziemy jego własną skalą 100 konkretów, to jest jakieś 8 na 100 – tak Przemysław Wipler ocenia w Radiu ZET prawie 100 dni funkcjonowania rządu Donalda Tuska. Zdaniem Gościa Radia ZET, mamy do czynienia m.in. z pogłębianiem chaosu i kryzysu, rolnicy protestują, są pałowani i gazowani.

Poseł Konfederacji podkreśla, że to ludzie z policji byli prowokatorami na proteście rolników. Posłowie Konfederacji byli w MSWiA, czekamy na wyjaśnienia ministra Kierwińskiego i przekazanie wniosków – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

"Lewica jest najbardziej szkodliwa"

Trwałość obecnej koalicji rządzącej? Przemysław Wipler wylicza, że jest mnóstwo punktów spornych i źródeł poważnych kłótni, a są to np.: aborcja, wybory samorządowe, do PE, wybory prezydenckie i radykalnie różne pomysły na to, jak zmieniać Polskę. Lewica jest najbardziej szkodliwa w tym rządzie - uważa polityk.