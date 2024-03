"Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania" - napisał na platformie X, dawniej Twitter, Donald Tusk.

Na odpowiedź Marszałka Sejmu nie trzeba było długo czekać. Szymon Hołownia również odpowiedział w mediach społecznościowych.

Tusk uderza w Hołownie. Jest szybka reakcja

Szymon Hołownia odpowiedział Donaldowi Tuskowi. Przypomniał o tym, że założeniem było pokonanie PiS na zawsze, a nie na 100 dni. Zaapelował także do premiera o to, aby iść do przodu. Wskazał także priorytety rządu.

"Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050. Panie Premierze, dość kłótni - do przodu" - czytamy.

Nie tylko wpis. O wyborach także Biedroń

Do sprawy odniósł się także Robert Biedroń, który umieścił niemal, że identyczny wpis jak Donald Tusk. Nie napisał jednak o zwolennikach Koalicji Obywatelskiej, ale Lewicy.

Te wpisy skomentowała już Anna Maria Żukowska. "Wielkie umysły myślą podobnie" - napisała polityczka.