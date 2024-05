Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski - napisał premier na X.com. I załączył skrin wpisu, na którym czytamy: Słowacy dali nam dzisiaj przykład co należy zrobić z Tuskiem, jeśli uwali CPK.

Do zamachu na premiera Słwacji Roberta Fico doszło w środę w godzinach popołudniowych w miejscowości Handlova po wyjazdowym posiedzeniu słowackiego rządu. Po spotkaniu Fico wyszedł do zgromadzonych przed miejscowym domem kultury zwolenników rządu. Gdy witał się z zebranymi, stojący wśród nich 71-letni Juraj C. wyciągnął broń i oddał w kierunku premiera pięć strzałów. Jedna z kul trafiła w brzuch, powodując bardzo poważne obrażenia.