Nowe informacje o stanie premiera Słowacji

- Byłem w szoku, ale na szczęście z tego co wiem, operacja przebiegła dobrze i sądzę, że ostatecznie on przeżyje - powiedział Taraba. -On nie jest w tym momencie w sytuacji zagrażającej życiu - dodał.

Premier Słowacji Robert Fico został w środę postrzelony w miejscowości Handlova, niedaleko Bańskiej Bystrzycy, po wyjazdowym posiedzeniu gabinetu. Media informowały, że odniósł rany brzucha i klatki piersiowej. Policja zatrzymała 71-letniego napastnika, motywy jego działania są nieznane.

Zamach na premiera Roberta Fico. Kim jest napastnik?

Sprawca zamachu na premiera Roberta Fico, 71-letni Juraj C., zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji, ale także miał wyraźnie skrystalizowane poglądy polityczne. Krytykował migrantów oraz państwo słowackie i wyrażał poparcie dla paramilitarnej organizacji "Słowaccy poborowi", charakteryzującej się prorosyjską orientacją.

Juraj C. pochodzi z miejscowości Levice. Leży ona około 80 km od Handlovej, gdzie doszło do zamachu. Dennik N podaje, że w ostatnich latach zamachowiec zajmował się pisaniem i publikowaniem poezji oraz prozy i był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich oraz Klubu Literackiego Tęcza.

Z kolei portal aktuality.sk informuje, że w 2016 roku Juraj C. miał kontakty z organizacją "Słowaccy poborowi", która na swoich profilach w sieciach społecznościowych przedstawiała go jako pisarza i felietonistę.

Publikowała także jego teksty, w których krytykował on migrantów oraz państwo słowackie i wyrażał poparcie dla organizacji. "Słowaccy poborowi" byli niezarejestrowaną organizacją paramilitarną charakteryzującą się prorosyjską orientacją. W 2022 roku zakończyła ona swoją działalność.