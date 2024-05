Beata Szydło pojechała na Podhale, by zmotywować górali do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na spotkanie z mieszkańcami regionu wynajęto nawet salę na sto osób. Doszło jednak do "organizacyjnej wpadki" i wiele miejsc zostało pustych - relacjonuje lokalna "Gazeta Wyborcza".