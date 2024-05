W czwartek w Kielcach odbywa się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, z udziałem m.in. prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. W jej trakcie zaprezentowano liderów list na wybory do PE.

Listy PiS do PE. Kto kandyduje?

W województwie pomorskim listę otwiera była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga, a drugie miejsce ma b. wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W województwie kujawsko‑pomorskim "jedynkę" ma europoseł Kosma Złotowski, drugie miejsce ma poseł PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, a trzecie posłanka Joanna Borowiak.

W okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko‑mazurskie listę otwiera były wiceszef CBA i MSWiA Maciej Wąsik. Na drugim miejscu jest europoseł Karol Karski.

Jedynka z Warszawy

W Warszawie z pierwszego miejsca wystartuje posłanka Małgorzata Gosiewska, a za nią jest kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński.

Na Mazowszu "jedynkę" otrzymał europoseł, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, a za nim znalazł się były szef TVP Jacek Kurski.

W okręgu obejmującym woj. łódzkie, liderem jest ubiegający się o reelekcję Witold Waszczykowski, drugie miejsce zajmuje posłanka Joanna Lichocka.

W Wielkopolsce listę otwiera prezydencki minister Wojciech Kolarski, z drugiego miejsca startuje europoseł Ryszard Czarnecki.

Kamiński, Obajtek, Szydło

Lubelską listę otwiera b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, a za nim znajduje się wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Na Podkarpaciu "jedynkę" otrzymał były szef Orlenu Daniel Obajtek. Z drugiego miejsca startuje europosel Bogdan Rzońca. Z kolei była premier, europosłanka Beata Szydło otwiera listę w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie. Kolejne miejsce zajmuje były wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

W woj. śląskim listę otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska, a na miejscu drugim jest europoseł Patryk Jaki.

W okręgu obejmującym woj. dolnośląskie i opolskie listę otwierają europosłanki Anna Zalewska i Beata Kempa, a "trójkę" ma b. szef KPRM, poseł Michał Dworczyk.

Liderami listy w okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie są poseł do PE Joachim Brudziński i eurodeputowana Elżbieta Rafalska.

Eurowybory - co warto wiedzieć

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Przez cztery dni obywatele UE wybiorą 720 posłów, którzy będą decydować o budżecie i podejmować decyzje ustawodawcze przez następne lata.

Pod względem osób uprawnionych do głosowania, wybory do Parlamentu Europejskiego są drugimi (po wyborach do parlamentu Indii) największymi demokratycznymi wyborami na świecie.