Łukasz Kmita pełnił funkcję marszałka sejmiku małopolskiego, ale teraz - mimo tego, że wskazał go Jarosław Kaczyński - już dwukrotnie nie został wybrany na to stanowisko. Czas na wybór nowego marszałka radni mają do 9 lipca. Jeśli tak się nie stanie, oznaczać to będzie przedwczesne wybory samorządowe.

Ostrzega przed tym Ryszard Terlecki, były marszałek Sejmu z PiS. ""Wybory samorządowe odbyły się w kwietniu i zwyciężył w nich PiS, co nie znaczy, że utrzymał władzę we wszystkich województwach, w których poprzednio rządził. Strategia 'wszyscy na jednego', to znaczy sojusz wszystkich partii przeciwko PiS doprowadził do sytuacji, gdy tylko w trzech województwach utrzymana została dotychczasowa większość i dotychczasowa władza. W województwie podlaskim zdrada dwóch radnych PiS doprowadziła do przejęcia władzy przez obóz Tuska" - przypomina na Facebooku.

Bunt w PiS. Stracą mandat?

Na strach radnych przed powtórzeniem wyborów musiał liczyć Łukasz Kmita, wręczając pismo Janowi Dudzie. W korespondencji zwrócił się do przewodniczącego sejmiku małopolskiego o odroczenie obrad sejmiku co najmniej do 10 lipca, a więc do dnia po ostatecznym terminie wyboru nowego marszałka. Zbuntowani radni mogliby nie znaleźć się na listach i stracić mandat.

W liście Kmita powołuje się na "dobro Prawa i Sprawiedliwości". Przypomina również Dudzie, że został przewodniczącym sejmiku dzięki radnym tego klubu. Zdjęcie pisma opublikował na portalu X poseł Marek Sowa. "PiS już wie, że stracił Małopolskę!" - skomentował krótko.

Stanowcze "nie" Jana Dudy

W rozmowie z portalem lovekrakow.pl Łukasz Kmita potwierdził autentyczność dokumentu. Jak widać, pismo ma charakter wewnętrzny. Spodziewałem się jego opublikowania: to pokazuje, żew Prawie i Sprawiedliwości jest grupa, która wprost występuje przeciw kierownictwu partii- skomentował polityk.

Jan Duda, który jest prywatnie ojcem prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział w TVN24 Mateusza Półchłopka, że nie zamierza spełnić prośby Kmity. Nie mogę, przecież to jest sprzeniewierzenie się urzędowi. Pan Kmita nie wie, jaki jest statut? Przerwy są po to, żeby usprawnić obrady, a nie, żeby je wykończyć– stwierdził samorządowiec. Jak dodał, "jak dożyje, będzie prowadził obrady do końca, do punktu 15". Zapowiedział też, że będzie głosował tak, jak jego klub - tak jak do tej pory.

Kmita dodał, że osoby, które nie podporządkują się partyjnej dyscyplinie "muszą liczyć się z konsekwencjami". Najlepiej, gdyby te osoby same zrobiły konferencję prasową i powiedziały, że nie chcą już być w Prawie i Sprawiedliwości – stwierdził kandydat na marszałka. Kolejne posiedzenie sejmiku małopolskiego zaplanowane zostało na 1 lipca.