Wspólnie chcą wsparać kluczowe inwestycje dla rozwoju Polski, takich jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), elektrownie jądrowe oraz rozbudowa portów

Reklama

Kontrowersyjna współpraca

Razem z Polą Matysiak inicjujemy Ruch Społeczny 'Tak dla Rozwoju". Chcemy łączyć obywateli, organizacje i polityków różnych opcji wspierających inwestycje kluczowe dla rozwoju Polski. Pozostając w różnych partiach, spierając się na wiele tematów (światopoglądowych, historycznych i innych) możemy te spory odłożyć na bok i pracować wspólnie nad budową CPK, elektrowni jądrowych, rozbudową portów i armii - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Horała.

Reklama

Reakcja Giertycha

Roman Giertych zareagował na współprace we wzburzonym wpisie na X.

Piękne! Ciekawy jestem co myślą sobie teraz wyborcy z 15 października 2023 roku, którzy głosowali na Lewicę, aby odsunąć PiS od władzy? - napisał.

Kotula: Nie mam pytań

Do sprawy odniosła się ministerka ds. równości Katarzyna Kotula.

Świetni partnerzy do "realizacji programu Lewicy”. Od tygodni chodzicie i wmawiacie ludziom że z NL w rządzie się nie podobno nie da, ale z PiS można? Ok. Nie mam pytań - napisała. Zalączyla do spisu wycinek artykułu, przypominający sprawę dziewczynki z niepełnosprawnością, która została zgwłacona i nie dostała zgody na aborcję.