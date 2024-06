"Sidarenka popełnił samobójstwo, rzucając się z dużej wysokości z bloku w Mińsku”"– podała Nasza Niwa, powołując się na anonimowe źródła.

"Obiekt zainteresowania KGB"

Według nich po powrocie z misji w Niemczech Sidarenka "stał się obiektem zainteresowania Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)”. „(Praktycznie) nie wychodził z przesłuchań i badań poligrafem” – cytuje swoich rozmówców portal.

Były ambasador w Niemczech

Jak zauważa, Sidarenka sprawował funkcję "„niezwykle długo” – od 2016 r. do 2024 r. W marcu został odwołany dekretem Alaksandra Łukaszenki. Po powrocie do kraju nie otrzymał nowego stanowiska w MSZ, chociaż kierowanie placówką w Niemczech to najwyższa liga ambasadorska - pisze Nasza Niwa.

Samobójstwa ministrów

Według niej zwiększona uwaga KGB dotyczy wszystkich zawodowych dyplomatów, którzy wracają do Mińska po pracy w UE. Nasza Niwa przypomina, że w listopadzie 2022 r. zmarł minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej, a w 2023 r. minister transportu Alaksiej Auramienka. W obu przypadkach nieoficjalnie jako możliwą przyczynę śmierci wskazywano samobójstwo.