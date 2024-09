Jarosław Kaczyński oskarżył obecną koalicję rządzącą o zamiatanie spraw, w które uwikłani są jej kluczowi politycy, pod dywan.

Oświadczenie Kaczyńskiego

W czwartek rzecznik PiS, Rafał Bochenek, opublikował na platformie X oświadczenie szefa partii, w którym Kaczyński krytycznie ocenia działania obecnego rządu. Podkreślił, że obecne działania "upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury", mają na celu odwrócenie uwagi od przestępstw i nadużyć rządzącej koalicji.

Prezes PiS ostro o działaniach rządu

Kaczyński wskazał na liczne problemy, takie jak niszczenie państwa prawa, likwidowanie prorozwojowych inicjatyw (w tym Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycji atomowych i Agroportów), odbieranie programów społecznych obywatelom, upadek firm, masowe zwolnienia oraz rosnące koszty życia. Jego zdaniem, te kwestie są ignorowane przez obecną koalicję, podczas gdy media koncentrują się na działaniach, które były już przedmiotem kontroli za czasów rządów PiS.

Oskarżenia wobec Tuska

W oświadczeniu Kaczyński zaznaczył, że Donald Tusk i jego współpracownicy nie odkryli nic nowego, a sprawy poważnych przestępstw, w które uwikłani są politycy obecnej koalicji, są zamiatane pod dywan. Ocenił, że obecna koalicja stosuje doktrynę bezkarności dla swoich, którą określił jako "doktrynę Neumanna".

Prezes PiS nawiązał również do przypadków "torturowanych i gnębionych" urzędniczek oraz księdza, uznając je za przykłady działań zemsty ze strony obecnej władzy. Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie zawsze było za wyjaśnieniem wszelkich nieprawidłowości, ale uważa, że muszą to robić instytucje niezależne. Jego zdaniem, Donald Tusk i Adam Bodnar zdewastowali zaufanie do kluczowych instytucji państwowych.

Zapowiadany protest

Kaczyński oskarżył Tuska o stosowanie medialnych trików mających na celu odwrócenie uwagi od szkodliwych decyzji rządu, które wpływają negatywnie na życie obywateli. Lider PiS zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie skutecznie kontrolować rząd i przedstawiać alternatywne rozwiązania. Dodał także, że w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się demonstracja przeciwko nadużyciom obecnej władzy.