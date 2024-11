Reklama

Ostateczny wybór ma być wsparty przez badania focusowe i trwające sondaże, w których brane pod uwagę są trzy nazwiska: Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego.

Jak zauważa gazeta, najbliższy weekend jest pierwszym możliwym terminem ogłoszenia decyzji, szczególnie po ogłoszeniu wyników prawyborów przez Koalicję Obywatelską.

Bocheński, Czarnek, Nawrocki? Kaczyński czeka na decyzję KO w sprawie kandydata na prezydenta

Zderzenie kandydatów dwóch najbardziej liczących się opcji ma przykuć uwagę opinii publicznej i nie dać się zepchnąć do narożnika – mówi źródło w PiS. Z drugiej strony, pojawiają się także głosy sugerujące opóźnienie ogłoszenia decyzji, nawet do stycznia, choć są to opinie mniejszościowe.

Źródło: PAP, RZECZPOSPOLITA