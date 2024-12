Wolna Wigilia od 2025 roku

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje, że od 2025 roku Wigilia stanie się dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym handlowców. Obecnie jest to dzień roboczy do godziny 14. Lewica, która była inicjatorem projektu, postulowała, aby przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku, jednak senackie komisje odrzuciły tę propozycję.

Polacy pracują więcej niż inne kraje UE

Reklama

W trakcie debaty posłanka Lewicy Katarzyna Ueberhan podkreśliła, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie, pracując średnio ponad 1800 godzin rocznie. Dla porównania Niemcy czy Duńczycy spędzają w pracy około 1300 godzin rocznie. Senator KO Marek Borowski zauważył, że chociaż wydajność pracy w Polsce jest znacznie niższa niż w Niemczech, to popiera on nowelizację wraz z poprawkami Lewicy.

Poparcie dla poprawek Lewicy

Reklama

Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła poparcie dla propozycji Lewicy, uznając ją za kompromisowe rozwiązanie. Jak zauważyła, wielu przedsiębiorców już teraz skraca godziny pracy w Wigilię, dlatego zmiana jest zgodna z oczekiwaniami społecznymi.

Krytyka tempa wprowadzania zmian

Nie wszyscy senatorowie podeszli entuzjastycznie do nowych propozycji. Wadim Tyszkiewicz, senator niezależny, stwierdził, że wprowadzenie takich regulacji wymaga więcej czasu na przygotowanie i nie poprze ich w obecnym kształcie, apelując o unikanie populizmu w tej sprawie.

Głosowanie nad nowelizacją i zgłoszonymi poprawkami zaplanowano na zakończenie bieżącego posiedzenia Senatu.