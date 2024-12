Dziennik podaje, że sondaż pokazuje też słaby wynik partii Razem po jej odejściu z klubu Lewicy w Sejmie. "W tegorocznych badaniach IBRiS dla 'Rz' PiS tylko raz (w styczniu) było przed KO. Z obecnego pomiaru wynika, że główne obozy polskiej sceny politycznej umacniają się kosztem mniejszych ugrupowań. W porównaniu z badaniem z października PiS przybyło aż 5,2 pkt proc. Formacja Donalda Tuska zyskała zaś 3,2 pkt proc." - informuje w poniedziałek gazeta.

KO z minimalną stratą

"Na drugim miejscu z minimalną stratą jest KO, która ma 34,5 proc. Pod koniec października było to 31,3 proc., co oznacza, że formacja Donalda Tuska zyskała 3,2 pkt. proc. To wszystko na tle rozkręcającej się rywalizacji o prezydenturę, która aż do połowy przyszłego roku będzie dominować nad polityką czysto partyjną. Obecnie widać, że dwie główne siły umacniają się, a tracą partie mniejsze. Na trzecim miejscu w sondażu jest Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Może ona liczyć na 8,6 proc., czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż przed ponad miesiącem" - czytamy w gazecie.

Konfederacja traci

Na kolejnych miejscach są Nowa Lewica (7,4 proc., strata 1,2 pkt. proc. w ciągu miesiąca) oraz Konfederacja z wynikiem 7,3 proc. (pod koniec października formacja miała 9,4 proc., czyli o 2,1 pkt. proc. więcej niż obecnie).

Jak zauważa "Rz", w sondażu zwraca uwagę bardzo słaby wynik notowanej po raz pierwszy w naszym badaniu partii Razem. Ugrupowanie Adriana Zandberga, które kilka tygodni temu rozstało się z klubem Lewicy, ma ledwie 0,8 proc. poparcia. Niezdecydowanych w sondażu jest 6,6 proc.

IBRiS przeprowadził sondaż dla "Rz" między 22 a 23 listopada na 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1068 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

