Władze PiS lansują określenie "kandydat obywatelski" w odniesieniu do Karola Nawrockiego. Pracownia IBRiS, w badaniu dla Radia ZET, postanowiła sprawdzić, czy tak samo myślą o nim Polacy. Z sondażu wynika, że jedynie 16,6 proc. ankietowanych uznaje Karola Nawrockiego za kandydata obywatelskiego, natomiast a 69,7 proc. traktuje go jak kandydata PiS. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 13,7 proc.

Co na to elektorat PiS?

Ciekawie prezentują się wyniki ankiety wśród elektoratu PiS. Zdaniem 42 proc. osób z tej grupy Nawrocki jest kandydatem obywatelskim, a według 47 proc. – kandydatem PiS. "Nie wiem / trudno powiedzieć" odpowiedziało 11 proc.

70 proc badanych kobiet uważa, że "Karol Nawrocki to kandydat PiS". Na pytanie, czy Nawrocki to kandydat obywatelski, twierdząco odpowiedziało 14 proc. "Nie wiem/trudno powiedzieć" to wybór 16 proc. badanych kobiet.

Jak widzą Nawrockiego mężczyźni?

Również mężczyźni zdecydowanie częściej wybierali odpowiedź, że "Karol Nawrocki to kandydat PiS". Jest o tym przekonanych 69 proc. pytanych. 20 proc. odpowiedziało, że "Karol Nawrocki to kandydat obywatelski". 11 proc. badanych mężczyzn nie ma w tej sprawie zdania.

IBRiS przeprowadziło sondaż między 6 a 7 grudnia 2024 roku na reprezentatywnej próbie 1071 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

