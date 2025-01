Zgodnie ze specustawą przyjętą w Polsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na początku 2022 roku, obywatele Ukrainy, którzy legalnie dotarli do Polski po rosyjskiej agresji 24 lutego, są uprawnieni do świadczeń medycznych w ramach NFZ, a także m.in. do refundacji leków na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

Koniec darmowego leczenia dla Ukraińców? Konfederacja chce zmian

Polityk Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak na poniedziałkowej konferencji prasowej, że takie rozwiązanie to przywilej, który odróżnia uchodźców z Ukrainy od wszystkich innych cudzoziemców - w tym ukraińskich obywateli mieszkających w Polsce już przed wybuchem wojny - którzy muszą mieć status legalnego pobytu w Polsce, a także płacić składki zdrowotne.

Trudno o poważniejszy przywilej, niż dostęp do całego systemu, bardzo rozbudowanego, jakim jest system ochrony zdrowia w Polsce,bez płacenia w Polsce składki zdrowotnej. Nawet polski bezrobotny musi pójść i się zarejestrować w urzędzie pracy - mówił Bosak.

Dodał, że nieznane są koszty "wejścia w ten system" niemal miliona ukraińskich obywateli, ale według niego, może to być około miliarda zł od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

W związku z tym Konfederacja przygotowała i złożyła w Sejmie projekt nowelizacji specustawy, który m.in. uchyla przepisy dotyczące zapewnienia uchodźcom dostępu do opieki medycznej.

Bosak stwierdził, że celem projektu Konfederacji jest sprowadzenie ukraińskich obywateli "do poziomu każdego innego cudzoziemca w Polsce" - to jest, by musieli oni płacić składki, by mieć uprawnienia do świadczeń z NFZ. Jak dodał, także polscy obywatele, by mieć dostęp do świadczeń, muszą być ubezpieczeni i płacić składki, w związku z czym ukraińscy uchodźcy stanowią swego rodzaju uprzywilejowany wyjątek.