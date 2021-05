"Oni mogą biegać z logotypami UE po ulicach polskich miast i wiosek, wręczać te flagi i mówić, że Platforma Obywatelska jest wielką formacją prounijną. A w tej chwili PO staje w tym samym szeregu co Konfederacja" – powiedział w programie „#Jedziemy” w TVP Info wiceminister nauki i edukacji Tomasz Rzymkowski, odnosząc się do działania polityków Platformy ws. Funduszu Odbudowy. Ocenił, że Konfederacja jest jednak konsekwentna, podczas gdy PO to – jak stwierdził – "banda kunktatorów".

