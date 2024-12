W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MSZ, resort wskazał, że decyzja rządu premiera Viktora Orbána o przyznaniu azylu Romanowskiemu, który jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, "jest aktem nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej i sprzecznym z podstawowymi zasadami, które obowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej".

Azyl dla Romanowskiego. Ambasador Węgier wezwany do MSZ

W reakcji na to wydarzenie, Ambasador Węgier w Polsce zostanie zaproszony do MSZ, aby odebrać oficjalny protest, a równocześnie do Warszawy na konsultacje uda się Ambasador RP na Węgrzech, Sebastian Kęciec.

Polska zapowiada dalsze działania przeciwko Węgrom

MSZ dodało, że "jeśli Węgry uchybią europejskim zobowiązaniom", Polska wystąpi także do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie Węgier zgodnie z art. 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Źródło: MSZ, PAP