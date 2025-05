"Moja analiza kwalifikacji kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Ma 42 lata, wyciska leżąc 1x100 kg, na biceps 45 kg 1, 2 razy. Mam 58 lat, wykonuję tymi ciężarami 4-6 x więcej powtórzeń i zaświadczam Państwu, że rozumu mi od tego nie przybywa" - napisał gen. Pytel.

"Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak"

Karol Nawrocki nie pozostawił tego bez odpowiedzi. W emocjonalnych słowach zwrócił się do byłego szefa SKW, zapisując słowo "generał" cyrylicą. "Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak. Pan w wywiadzie pracował? To film jest, ja Pana żyletki (100 kg) wyciskam naście razy ;) Więc do szeregu генерал Pytel" - odpisał Nawrocki.

Po tych słowach generał poczuł się zmuszony do ironicznej odpowiedzi. "Tak, naście razy - chyba w mocnej procy do wyciskania :) Nakręć Pan film, zrób 14 powtórzeń stówą, tylko bez rękawa, bez dresu, tak żeby tatuaże było widać . No, do roboty chłopie" - napisał.

Nawrocki i jego sportowe uzdolnienia

Nawrocki lubi się chwalić swoją tężyzną fizyczną. Jako młody chłopak grał w drużynach piłkarskich Ex Siedlce i KKS Gedania. Trenował także boks. Reprezentował również bokserską drużynę RKS Stoczniowiec i wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg. Założył także sekcję sportów walk Ex Siedlce Gdańsk. Na czwartym roku studiów pracował jako ochroniarz w Hotelu Grand w Sopocie.