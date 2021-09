Tych wyborów nie przeprowadza się, by wypowiedział się suweren. A po to, by Kreml mógł skorygować skład elit. Od piątku do niedzieli trwa kolejne głosowanie.

Do wzięcia jest 450 miejsc w Dumie Państwowej, w tym połowa z list partyjnych i połowa z okręgów jednomandatowych, dziewięć stanowisk szefów podmiotów federacji (kolejną kadencję z zapewne ponad 90-proc. poparciem zapewni sobie w Czeczenii Ramzan Kadyrow), 1722 miejsca w parlamentach tych podmiotów i 337 mandatów w radach ich niektórych stolic, a także liczne stanowiska niższego szczebla. Reklama Dmitrij Miedwiediew, oraz w ilu organach niższego szczebla takiej większości nie zdobędzie. Władze skutecznie powycinały antyputinowską opozycję . Intryga jest więc głównie dla koneserów i polega raczej na pytaniu, jak dużą większość w parlamencie federalnym zdobędzie Jedna Rosja (JeR), na której czele formalnie stoi eksprezydent, oraz w ilu organach niższego szczebla takiej większości nie zdobędzie. CZYTAJ WIĘCEJ w MAGAZYNIE DGP >>> Michał Potocki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję