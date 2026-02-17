"Był przywódcą-sługą – nie tylko dla naszej rodziny, ale także dla uciskanych, pozbawionych głosu i pomijanych ludzi na całym świecie" – napisali bliscy Jacksona w wydanym oświadczeniu. Dodano, że zmarł spokojnie, w otoczeniu najbliższych.

Choroba Parkinsona

Przyczyna zgonu nie została podana, ale w 2017 r. Jackson poinformował, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

Reklama

Nieudana kariera polityczna

Jackson dwukrotnie, choć bez powodzenia, ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA.