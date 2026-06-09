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Koniec ze zmianą czasu? Jest pozytywna informacja, UE szykuje konkrety

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:25
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Koniec ze zmianą czasu?
Koniec ze zmianą czasu?/Shutterstock
Koniec ze zmianą czasu? Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE – poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przypomniał, że temat ten był już zapoczątkowany podczas prezydencji Polski w Radzie UE.

Sezonowa zmiana czasu była jednym z tematów posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za transport, zorganizowanego w czerwcu ubiegłego roku w Luksemburgu podczas polskiej prezydencji.

Pozytywna informacja

Do tego tematu powrócił szef resortu infrastruktury przebywający obecnie w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów zajmujących się transportem. "Jeszcze jedna pozytywna informacja! Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE" – napisał minister na platformie X.

Dodał, że cieszy się, że zostało to wprowadzone do harmonogramu prac podczas prezydencji Polski w Radzie UE, a "dzisiaj ma swoją kontynuację".

Konkretne propozycje

W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie UE, komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział, że jest głęboko przekonany, że "nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku". "Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach" – zadeklarował.

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Źródło PAP
Tematy: UEUnia Europejskazmiana czasuKomisja Europejska
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oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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