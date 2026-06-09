Koniec ze zmianą czasu? Jest pozytywna informacja, UE szykuje konkrety

Sezonowa zmiana czasu była jednym z tematów posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za transport, zorganizowanego w czerwcu ubiegłego roku w Luksemburgu podczas polskiej prezydencji.

Pozytywna informacja

Do tego tematu powrócił szef resortu infrastruktury przebywający obecnie w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów zajmujących się transportem. "Jeszcze jedna pozytywna informacja! Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE" – napisał minister na platformie X.

Dodał, że cieszy się, że zostało to wprowadzone do harmonogramu prac podczas prezydencji Polski w Radzie UE, a "dzisiaj ma swoją kontynuację".

Jeszcze jedna pozytywna informacja! Komisarz przedstawił podejmowane obecnie działania Komisji Europejskiej nad przygotowaniem oceny wpływu zaprzestania sezonowych zmian czasu na terytorium UE.



Cieszę się, że zostało to wprowadzone do agendy prac Rady ds. Transportu podczas… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) June 8, 2026 Rozwiń

Konkretne propozycje

W ubiegłym roku, podczas gdy Polska kończyła prezydencję w Radzie UE, komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas powiedział, że jest głęboko przekonany, że "nadszedł czas, aby 27 państw członkowskich Unii podjęło decyzję o zaprzestaniu tych zmian czasu dwa razy w roku". "Uzgodniliśmy podczas posiedzenia, że KE przeprowadzi badanie i powróci do Rady z konkretnymi propozycjami opartymi na konkretnych faktach" – zadeklarował.