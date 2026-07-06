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Amerykańscy żołnierze opuszczają kraj NATO. "Wschodnia flanka w zawieszeniu"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
48 minut temu
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us army
Kraje wschodniej flanki NATO w niepewności. Estonia czeka na decyzje USA/Shutterstock
Obecność amerykańskich wojsk w Estonii drastycznie zmalała. Jak poinformował minister obrony Hanno Pevkur, w kraju przebywa obecnie mniej niż 100 żołnierzy USA. Sytuacja ta budzi niepokój na wschodniej flance NATO, zwłaszcza w obliczu trwającego przeglądu strategii obronnej Pentagonu oraz niejasnych planów dotyczących dalszych rotacji jednostek.

Stacjonowanie wojsk amerykańskich w Estonii, które od 2022 roku odbywało się w ramach umowy dwustronnej, przechodzi istotne zmiany. Podczas gdy w szczytowych momentach w kraju przebywało od 500 do 700 żołnierzy, obecnie liczebność personelu spadła poniżej 100 osób.

Minister Hanno Pevkur przekazał, że latem do kraju ma dotrzeć nowa jednostka, która pozostanie w Estonii do końca roku. Niestety, dowództwo nie podaje jej planowanej liczebności ani informacji o dalszych działaniach po zakończeniu tego okresu. Wszystko zależy od wyników sześciomiesięcznego przeglądu obecności sił zbrojnych USA w Europie, który prowadzi Pentagon.

NATO 3.0. Szef Pentagonu zapowiedział zmiany

Sytuacja w Estonii jest częścią szerszego procesu przekształceń w Sojuszu Północnoatlantyckim. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział koncepcję "NATO 3.0", która zakłada przeniesienie głównej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną na państwa europejskie. W ostatnich miesiącach administracja USA podejmowała szereg decyzji o redukcji sił w Europie, choć zdarzały się również deklaracje o zwiększeniu obecności, jak w przypadku Polski.

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"Jesteśmy w zawieszeniu"

Politycy w Estonii nie ukrywają frustracji. Kalev Stoicescu, przewodniczący komisji obrony tamtejszego parlamentu, przyznaje, że wschodnia flanka NATO pozostaje w stanie niepewności. Ostatecznie decyzję podejmuje Biały Dom, kierując się własnymi interesami – zauważa poseł. Podkreśla jednocześnie, że jeśli amerykańskie siły mają budować bezpieczeństwo w Europie, to ich miejsce jest właśnie na wschodniej flance Sojuszu.

Stoicescu powiedział, że Stany Zjednoczone pozostawiły kraje wschodniej flanki NATO w stanie zawieszenia niezależnie od tego, jak dużą część PKB państwa te przeznaczają na obronę.

Co dalej z wojskiem amerykańskim w Estonii?

Tallin nie spodziewa się przełomowych deklaracji dotyczących przyszłości amerykańskich wojsk podczas zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Estonia stawia w tej sytuacji na własne zdolności obronne oraz na wsparcie Wielkiej Brytanii i Francji, których siły od 2017 roku operują w Estonii w ramach natowskiej grupy bojowej.

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Źródło PAP
Tematy: NATOEstoniaPete Hegsethwojsko amerykańskie
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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