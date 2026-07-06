Amerykańscy żołnierze opuszczają kraj NATO. "Wschodnia flanka w zawieszeniu"

Stacjonowanie wojsk amerykańskich w Estonii, które od 2022 roku odbywało się w ramach umowy dwustronnej, przechodzi istotne zmiany. Podczas gdy w szczytowych momentach w kraju przebywało od 500 do 700 żołnierzy, obecnie liczebność personelu spadła poniżej 100 osób.

Minister Hanno Pevkur przekazał, że latem do kraju ma dotrzeć nowa jednostka, która pozostanie w Estonii do końca roku. Niestety, dowództwo nie podaje jej planowanej liczebności ani informacji o dalszych działaniach po zakończeniu tego okresu. Wszystko zależy od wyników sześciomiesięcznego przeglądu obecności sił zbrojnych USA w Europie, który prowadzi Pentagon.

NATO 3.0. Szef Pentagonu zapowiedział zmiany

Sytuacja w Estonii jest częścią szerszego procesu przekształceń w Sojuszu Północnoatlantyckim. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział koncepcję "NATO 3.0", która zakłada przeniesienie głównej odpowiedzialności za obronę konwencjonalną na państwa europejskie. W ostatnich miesiącach administracja USA podejmowała szereg decyzji o redukcji sił w Europie, choć zdarzały się również deklaracje o zwiększeniu obecności, jak w przypadku Polski.

"Jesteśmy w zawieszeniu"

Politycy w Estonii nie ukrywają frustracji. Kalev Stoicescu, przewodniczący komisji obrony tamtejszego parlamentu, przyznaje, że wschodnia flanka NATO pozostaje w stanie niepewności. Ostatecznie decyzję podejmuje Biały Dom, kierując się własnymi interesami – zauważa poseł. Podkreśla jednocześnie, że jeśli amerykańskie siły mają budować bezpieczeństwo w Europie, to ich miejsce jest właśnie na wschodniej flance Sojuszu.

Stoicescu powiedział, że Stany Zjednoczone pozostawiły kraje wschodniej flanki NATO w stanie zawieszenia niezależnie od tego, jak dużą część PKB państwa te przeznaczają na obronę.

Co dalej z wojskiem amerykańskim w Estonii?

Tallin nie spodziewa się przełomowych deklaracji dotyczących przyszłości amerykańskich wojsk podczas zbliżającego się szczytu NATO w Ankarze. Estonia stawia w tej sytuacji na własne zdolności obronne oraz na wsparcie Wielkiej Brytanii i Francji, których siły od 2017 roku operują w Estonii w ramach natowskiej grupy bojowej.