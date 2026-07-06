Trump o "śmiesznych" wydatkach Niemiec. Kanclerz złapał za telefon, żeby się wytłumaczyć

Krótko przed rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym szczytem NATO w Ankarze Trump ponownie skrytykował sojuszników z NATO. Ich wkład w sojusz obronny nazwał w czwartek we wpisie na platformie Truth Social "śmiesznym".

Trump: Niemcy wydają ZNACZNIE MNIEJ

"Stany Zjednoczone wydają na NATO zdecydowanie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, by je chronić, nie odnosząc z tego żadnej korzyści" – napisał, wymieniając kwoty wydatków kilku państw – Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Polski. Inne kraje, w tym Niemcy, wydają jego zdaniem "ZNACZNIE MNIEJ".

Merz: Dane prezydenta USA są nieaktualne

W rozmowie telefonicznej, którą Merz i Trump przeprowadzili w piątek po południu, szef niemieckiego rządu jasno oznajmił, że dane, którymi amerykański prezydent posłużył się w swoim wpisie, są nieaktualne – przekazała agencja dpa, powołując się na kręgi rządowe.

Merz: To największy wysiłek, jaki podjęliśmy

Dpa podkreśliła, że Merz już w piątek publicznie zaznaczył na konferencji prasowej, że Niemcy podwajają obecnie swoje wydatki na obronność w ciągu czterech lat. To największy wysiłek, jaki kiedykolwiek podjęliśmy, by wzmocnić naszą zdolność obronną. W związku z tym nie musimy się tu przed nikim chować – powiedział kanclerz, cytowany przez dpa. Merz zapowiedział też, że da temu wyraz "z całą skromnością" podczas szczytu NATO w Ankarze.

Niemieckie media: Źródła Trumpa nieznane

Niemieckie media zwróciły uwagę, że Trump w swoim wpisie nie podał dokładnego źródła danych dotyczących wydatków na obronność wymienionych krajów, a w przypadku Niemiec ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że ich wkład jest rzekomo znacznie niższy.

Portal gazety ekonomicznej "WirtschaftsWoche" podkreślił, że nie wiadomo, na czym Trump opiera to założenie, ponieważ – jak wynika z rocznego raportu NATO – Niemcy zajmowały w 2025 r. drugie miejsce pod względem wydatków na obronność. Jak przekazał portal, kraj ten zwiększył swoje wydatki, licząc według danych porównawczych skorygowanych o inflację, o ponad 20 proc. w stosunku do 2024 r., czyli do 88,8 mld euro.

Dpa przypomniała, że w związku z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę i naciskiem Trumpa państwa NATO uzgodniły w ubiegłym roku na szczycie w Hadze, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5 proc. PKB - do czego ma dojść kolejne 1,5 proc. na wydatki związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, na przykład na infrastrukturę. Łącznie ma to dać najpóźniej od 2035 r. pięć procent PKB rocznie przeznaczane na obronność i bezpieczeństwo. Niemcy chcą osiągnąć ten cel już do 2029 r.

Według informacji z niemieckich kręgów rządowych sami europejscy sojusznicy zwiększyli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wydatki na obronność o ponad 100 mld euro. Niemcy w tym czasie podniosły je o około 25 mld euro, do 124 mld euro – napisała dpa.