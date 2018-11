- Są to działania, które nie pozwolą Federacji Rosyjskiej na formowanie tutaj oddziałów prywatnych armii, które w rzeczywistości reprezentują siły zbrojne FR i nie pozwolą im (Rosjanom) na powtórkę operacji, które starali się przeprowadzić w 2014 roku – powiedział uczestniczący w naradzie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Cyhykał wyjaśnił, że ograniczenia wobec Rosjan będą obowiązywały w czasie stanu wojennego, który ma trwać na Ukrainie do 26 grudnia. Zastrzegł, że nie będą one także stosowane wobec obywateli rosyjskich, którzy przybędą do jego kraju np. w związku z pogrzebem bądź w ramach misji humanitarnej.