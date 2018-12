Treść jego przemówienia na szkockim Uniwersytecie w St Andrews została we wtorek omówiona przez wiele brytyjskich mediów, m.in. dziennik "The Times". W zaledwie drugim publicznym wystąpieniu od objęcia swojego stanowiska przed czterema laty Younger - znany skrótowo jako "C" - zaznaczył, że brytyjskie służby muszą "szybciej znajdować innowacje" niż rywale, aby móc odpowiadać na działania wynikające z rosnących możliwości technologicznych konkurencyjnych sił.

Szef MI6 zaznaczył, że był świadkiem tego, jakie szkody mogą wyrządzić nowe technologie, jeśli trafią w ręce wyszkolonego przeciwnika, który nie jest powstrzymywany przez jakiekolwiek poczucie moralności. W tym kontekście wspomniał m.in. o ryzyku cyberataków na kluczową infrastrukturę państwową lub podejmowania prób dezinformowania opinii publicznej.

Younger bezpośrednio skrytykował Rosję, przypominając m.in. o jej odpowiedzialności za marcową próbę zabójstwa byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala i jego córki Julii i przywołując w tym kontekście skuteczność decyzji o usunięciu ponad 150 rosyjskich dyplomatów z ponad 20 państw sojuszniczych, w tym Polski.

Kiedy mierzymy się z tego typu atakami, nasze i naszych sojuszników podejście charakteryzuje się próbą podkreślenia kosztów takiego zachowania. Naszą intencją jest to, aby Rosjanie uznali, że zyski, które dla nich wynikają z tej działalności nie są warte tego ryzyka - podkreślił.

Dopytywany, czy Wielka Brytania mogła lepiej zadbać o bezpieczeństwo Skripala, szef MI6 podkreślił, że były rosyjski szpieg i współpracownik wywiadu brytyjskiego został w przeszłości ułaskawiony przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie będziemy ponownie zakładali, że to ma jakiekolwiek znaczenie - dodał, podważając wiarygodność Kremla.

W trakcie swojego wystąpienia Younger ostrzegł jednak również przed rosnącą rolą państw Azji, w tym np. Chin i firmy Huawei, która pracuje nad technologią mobilną 5G. Szereg państw - w tym będące wraz z Wielką Brytanią w tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu (porozumienie organizacji wywiadowczych) Nowa Zelandia i Australia - zablokowały dostęp tej firmy do sieci 5G, wskazując na ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

Musimy zdecydować, do jakiego stopnia czujemy się z komfortowo z tym, że Chińczycy będą mieli kontrolę nad tymi technologiami i platformami. Nasi sojusznicy zajęli dość jednoznaczne stanowiska w tej sprawie (...)"- przyznał. Szef MI6 zaznaczył w tym kontekście, że w Chinach mają inne ramy prawne i etyczne, które sprawiają, że mogą używać i manipulować danymi na skalę, o której my tylko możemy pomarzyć.

Younger wykorzystał również swoje przemówienie na uniwersytecie, którego jest absolwentem, do wezwania młodych ludzi do rozważenia kariery w wywiadzie, omawiając m.in. swoje osobiste doświadczenie z pracy w regionie Bałkanów Zachodnich i w Afganistanie. Stereotyp mówi, że trzeba mieć szczególnego typu (charakter), aby dołączyć do MI6. To nie jest prawda. (...) Nie ma znaczenia, skąd jesteś. Jeśli chcesz coś zmienić (...) to mamy nadzieję, że się do nas zgłosisz - powiedział Younger.