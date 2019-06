Dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski wpadł na pomysł, by baza amerykańskiej armii w Polsce została nazwana imieniem Michaela Ollisa - młodego żołnierza, który w czasie ataku na bazę Ghazni w Afganistanie zasłonił swoim ciałem porucznika Karola Cierpicę. Ollis przypłacił to życiem. Pośmiertnie został odznaczony wieloma medalami.

Sprawa stała się głośna w polonijnych środowiskach. Obecnie demokratyczny kongresmen Max Rose wysłał pismo do sekretarza obrony, w którym prosi szefa Pentagonu Marka Espera o to, by wezwał polski rząd, aby jakakolwiek przyszła instalacja amerykańska w Polsce została nazwana imieniem sierżanta Ollisa.

Po rozmowie z @pburdzy rzuciłem pomysł aby baza USA w Polsce nazwana została imieniem amerykańskiego żołnierza, który swoim ciałem zasłonił Polaka w Afganistanie. Pomysł nazwania bazy Fort SSG Ollis zyskał właśnie poparcie kongresmena ze Staten Island. https://t.co/0vDoUyRrZT — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) 25 June 2019

Michael Ollis jest amerykańskim bohaterem - napisał. Reprezentuje najlepsze, co nasz kraj może zaoferować. Wierzę, że nie ma lepszej osoby, by nazwać po niej amerykańską bazę w Polsce - zaznaczył Rose.

12 czerwca prezydent USA Donald Trump i prezydent Polski Andrzej Duda ogłosili, że Stany Zjednoczone przeniosą tysiąc dodatkowych żołnierzy do Polski.